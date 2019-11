Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise sinken im Oktober

In Deutschland entwickeln sich die Preise auf Produzentenebene unter dem Strich weiterhin schwach. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Erzeugerpreise um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten dagegen stabile Preise erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang um 0,6 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Minus von 0,4 Prozent gelautet.

Baseler Ausschuss nimmt technologische Risiken dezidiert ins Visier

Der Baseler Bankenausschuss betrachtet die Arbeiten am Eigenkapitalstandard Basel 3 als abgeschlossen und wendet sich nun den technologischen Herausforderungen zu, die auf die Banken und ihre Aufseher zukommen. Der Chairman des Ausschusses, Pablo Hernandez de Cos, legte in einer Rede die Grundlinien dieses Arbeitsfeldes bei der Euro Finance Week in Frankfurt dar. De Cos, der Gouverneur des Banco d'Espana ist, ging zunächst auf die möglichen Entwicklungen ein, die Banken unter dem Einfluss der mächtiger werdenden Technologieunternehmen (Fintechs) nehmen könnten.

Wuermeling: Bundesbank und Bafin gegen Aufweichung von Basel 3

Die deutschen Aufsichtsbehörden wollen sich nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling dafür einsetzen, dass das Eigenkapitalregelwerk Basel 3 bei seiner Umsetzung in europäisches Recht nicht aufgeweicht wird. "Die europäische Umsetzung der Baseler Standards bietet die Möglichkeit, europäische und auch deutsche Besonderheiten zu berücksichtigen, das liegt in der Entscheidung des europäischen und deutschen Gesetzgebers", sagte Wuermeling laut veröffentlichtem Redetext bei einem Empfang der Bundesbank im Rahmen der Euro Finance Week in Frankfurt.

Chinas Referenzzins für Bankkredite im November gesunken

In China ist der Referenzzinssatz im November sowohl für kurz- als auch für langfristige Kredite gesunken. Die People's Bank of China (PBoC) setzte die einjährige "Loan Prime Rate" (LPR) auf 4,15 Prozent fest nach 4,20 Prozent im Oktober, wie die Notenbank mitteilte. Die PBoC hatte den einjährigen Referenzzins im Oktober bestätigt, nachdem er in den beiden Monaten zuvor gesenkt wurde. Die fünfjährige LPR wurde nun auf 4,80 von 4,85 Prozent verringert.

Fitch bescheinigt China Bonität von A+ - Ausblick stabil

Fitch Ratings hat die Bonität Chinas mit A+ bestätigt. Der Ausblick sei stabil, teilte die Ratingagentur weiter mit. Die Einstufung werde durch die soliden Außenfinanzen, die starke makroökonomische Leistung und die Größe des Landes als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt gestützt. Begrenzt würde die Bonität in erster Linie durch große strukturelle Schwachstellen im Finanzsektor, ein relativ niedriges Pro-Kopf-Einkommen und schwächere Governance-Kennzahlen im Vergleich zu anderen Ländern mit einem A-Rating.

Außenminister Maas fordert politische Weiterentwicklung der Nato

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich für eine "politische und konzeptionelle" Weiterentwicklung der Nato ausgesprochen. "Dazu brauchen wir politische Frischzellen - in einem Prozess, der zentrale transatlantische Fragen in den Blick nimmt", sagte Maas kurz vor seiner Reise zum Nato-Außenminister-Treffen in Brüssel am Mittwoch. Damit das Militärbündnis die "Lebensversicherung Europas" bleibe, müsse sich die Nato auf aktuelle Herausforderungen einstellen und mehr europäische Verantwortung in der Sicherheitspolitik übernehmen.

Sohn von Ex-Bundespräsident von Weizsäcker während Vortrag in Berlin getötet

Ein Angreifer hat in Berlin den Sohn von Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker erstochen und einen weiteren Menschen schwer verletzt. Chefarzt Fritz von Weizsäcker sei am Freitagabend während eines Vortrags in der Schlosspark-Klinik im Stadtteil Charlottenburg angegriffen worden, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen sei er noch vor Ort verstorben. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden.

Johnson und Corbyn liefern sich vor Wahl erstes TV-Duell

Bei der Fernsehdebatte zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und Oppositionsführer Jeremy Corbyn haben sich beide Politiker am Dienstag in Manchester rund vier Wochen vor der Parlamentswahl in Großbritannien einen ersten Schlagabtausch geliefert. In der vom TV-Sender ITV übertragenen Debatte kam es zwischen den beiden Rivalen vor allem bei den Themen Brexit und Gesundheitssystem zu heftigen Wortwechseln.

US-Senat unterstützt Demokratiebewegung in Hongkong mit Gesetzentwurf

Nach dem US-Abgeordnetenhaus hat auch der Senat einstimmig einen Gesetzentwurf zur Unterstützung der "Menschenrechte und Demokratie" in Hongkong verabschiedet. Die USA machten damit deutlich, dass sie "fest und unmissverständlich hinter den legitimen Bestrebungen des Volkes von Hongkong stehen", sagte der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats, Robert Menendez, am Dienstag. Die Volksrepublik China drohte nach der Abstimmung mit Gegenmaßnahmen.

Schlüsselzeuge Vindman bekräftigt in Ukraine-Affäre Vorwürfe gegen Trump

In der Ukraine-Affäre hat ein Schlüsselzeuge seine Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump bekräftigt. Vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses sagte der Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrates, Alexander Vindman, am Dienstag, er habe ein Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als "unangemessen" empfunden. Er sei "besorgt" über das Gespräch gewesen und habe seine Bedenken aus "Pflichtbewusstsein" dem Anwalt des Nationalen Sicherheitsrats mitgeteilt.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Exporte Okt -9,2% (PROGNOSE: -3,8%) gegenüber Vorjahr

Japan/Importe Okt -14,8% gegenüber Vorjahr

Japan/Handelsbilanz Okt Überschuss 17,3 Mrd JPY (PROGNOSE: Überschuss 318 Mrd JPY)

Japan/Exporte nach China Okt -10,3% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Asien Okt -11,2% gg Vorjahr

Japan/Exporte in die USA Okt -11,4% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Europa Okt -8,4% gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Okt +0,2% gg Vormonat

