Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Airbus von 140 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank der Fortschritte beim A320, der steigenden Profitabilität des A350 und verbesserter Absicherung gegen den US-Dollar dürfte der freie Cashflow des Flugzeugbauers deutlich steigen, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2019 / 05:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-11-20/09:32

ISIN: NL0000235190