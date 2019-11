Der Leitindex notiert zum Handelsstart im Minus und fällt unter eine wichtige charttechnische Marke. Anleger blicken auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Abend.

Nachdem der Dax am Dienstag ein neues Jahreshoch markiert hat, dürften sich Anleger heute zurückhalten. Der Leitindex notierte zum Handelsstart 0,6 Prozent im Minus bei 13.130 Punkten. Am Vortag kletterte der Dax zeitweise auf 13.374 Zähler und ging mit leichten Plus von 0,1 Prozent bei 13.221 Punkten aus dem Handel.

Im Fokus steht heute die Geldpolitik der US-amerikanischen Notenbank Fed. Am Abend wird sie ihre Protokolle veröffentlichen. Anleger erhoffen sich daraus Hinweise auf das weitere Vorgehen der Notenbank. Voraussichtlich würden die Mitschriften zeigen, dass die Fed vorerst weiter die Füße stillhalten wird, prognostiziert Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank. Ein zentraler Grund dafür sei, dass man erst den Ausgang der Verhandlungen rund um den Handelskonflikt abwarten wolle.

Dieser ist das zweite Thema des Tages. Anleger spekulieren weiter, ob und wann ein Abkommen zwischen China und den USA vereinbart wird. Bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus sagte Donald Trump zuletzt: "Wenn wir keinen Deal mit China abschließen, werde ich die Zölle einfach noch höher ansetzen".

Diese erneute Zolldrohung setzte den Märkten in Asien zu. Der japanische Nikkei-Index fiel um 0,6 Prozent auf 23.148 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index notierte 0,3 Prozent tiefer. Auch der chinesische Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen fiel um ein Prozent.

Ein weiteres politisches Thema, das am Mittwoch die Märkte bewegt, ist der Brexit. Im TV-Duell zwischen Premierminister Boris Johnson und Oppositionsführer ...

