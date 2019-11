Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz nach einer US-Roadshow von 7,70 auf 6,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analystin Charlotte Friedrichs passte ihre Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die jüngste Gewinnwarnung sowie Gegenwind von der Rohstoffseite, höhere Sondereffekte und die schwache Auftragslage an. Der weitere Weg sei für den Motorenbauer eher holprig, fasste die Expertin zusammen./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2019 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-11-20/09:40

ISIN: DE0006305006