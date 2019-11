20.11.2019 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) hat ein Bürogebäude in der Hansestadt Uelzen, eine Gemeinde in Niedersachsen am südlichen Rand der Metropolregion Hamburg mit ca. 34.000 Einwohnern, erworben. Das 1996 auf einer Grundstücksfläche von rd. 14.500 m² fertiggestellte Objekt besitzt eine Gesamtmietfläche von über 5.000 m². Zum Objekt gehören ca. 100 Außenstellplätze. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Das Objekt besteht aus einem zusammenhängenden zweigeschossigen Bürogebäude und wird hauptsächlich zu Schulungszwecken verwendet. Die Deutsche Angestellten-Akademie, ...

