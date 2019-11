Lugano (ots) - In Zusammenarbeit mit dem führenden Zahlungstechnologieunternehmen Visa und Gemalto, ein Unternehmen der Thales Group, lanciert Cornércard als erster Kartenherausgeber in Zentraleuropa die Biometric Gold Visa Kreditkarte. Die technologisch hochentwickelte Zahlungskarte, die den rechtmässigen Karteninhaber mittels biometrischen Fingerabdruck identifiziert, garantiert ein ganz neues Bezahlerlebnis. Die Einkäufe werden am Kassenterminal bequem und schnell mit einer kurzen Berührung auf dem Fingerabdrucksensor bezahlt, der auf der Karte integriert ist. Die Cornércard Biometric Gold Visa Karte ist in limitierter Auflage ab sofort erhältlich.Der Fingerabdruck anstelle der Eingabe eines PIN-Codes kommt weltweit bei Smartphones schon seit längerem zur Anwendung. Genauso vertraut ist das kontaktlose mobile Bezahlen der Einkäufe mittels Fingerabdruck. Mit der Lancierung der neuen Cornércard Biometric Gold Visa Kreditkarte wird im Bereich des bargeldlosen Bezahlens nun ein neues Kapitel geschrieben. In Zusammenarbeit mit Visa, Gemalto und Cornércard ist ein revolutionäres Hightech-Produkt entstanden, das die Bestätigung der Bezahlung mittels Fingerabdruck direkt auf der Karte ermöglicht.Bezahlen mit SpassDie Registrierung des Fingerabdrucks durch den Karteninhaber erfolgt ganz einfach auf dem dafür konzipierten Sensor auf der rechten unteren Kartenseite. Ein ebenfalls auf der Karte integriertes LED-Signal bestätigt die erfolgreiche Erfassung des Fingerabdrucks. Zum Abschluss der Identifizierung des rechtmässigen Karteninhabers ist bei der ersten Transaktion die Eingabe des PIN-Code erforderlich. Danach kommt der PIN-Code nur noch in Ausnahmefällen oder dort zur Anwendung, wo die Bestätigung des Fingerabdrucks nicht möglich ist, wie beispielsweise beim Bezug von Bargeld am Geldausgabeautomaten. Das Bezahlen per Fingerabdruck ist sowohl für Kleinbeträge als auch für grössere Summen möglich.Davide Rigamonti, Director Cornércard: «Wir sind stolz, unseren Kunden in der Schweiz diese exklusive Neuheit anzubieten. Mit einer einfachen Berührung der Karte wird der Zahlungsvorgang schnell und sicher durchgeführt. Die biometrische Zahlungskarte ist nicht nur besonders im Aussehen. Sie garantiert auch ein besonderes Bezahlerlebnis und passt perfekt in den Alltag des modernen Konsumenten.»«Wir bei Visa investieren stetig in Innovationen, um das Bezahlen noch einfacher, bequemer und sicherer zu gestalten. Deswegen freuen wir uns sehr, zusammen mit unserem langjährigen Partner Cornércard eine Visa Karte mit Fingerabdrucksensor zu lancieren», sagt Jörg Metzelaers, Country Manager Schweiz Visa. «Mit der biometrischen Visa Karte von Cornércard setzen wir einen Meilenstein in der Schweizer Zahlungslandschaft. Die Konsumenten fühlen sich mit den neuen Formen der biometrischen Authentifizierung zunehmend wohler und erkennen, wie es ihr Leben erleichtert. »Alles in einer KarteWie bei allen Zahlungskarten ist die Sicherheit auch bei der biometrischen Zahlungskarte ein zentrales Element. Bei der Identifizierung des Fingerabdrucks werden die Daten des digitalen Fingerabdrucks ausschliesslich und verschlüsselt auf einem zweiten Chip gespeichert, der sich in der Karte befindet. Falls die Karte verloren geht oder gestohlen wird, ist der digitale Fingerabdruck für Drittpersonen nicht zugänglich. Wird bei der Benützung der Karte der Fingerabdruck nicht erkannt, wird die Eingabe des PIN-Codes verlangt. Die Biometric Visa Zahlungskarte ist ganz einfach in der Anwendung und kann bei rund 54 Millionen Händlern weltweit eingesetzt werden - überall dort wo Visa Karten akzeptiert werden.«Wir sind sehr erfreut über die enge Zusammenarbeit mit Cornércard und Visa in diesem innovativen Projekt. Es ist das erste seiner Art in der Schweiz und bietet mit der Gemalto Biometric Payment Card eine unkomplizierte und sichere Benutzererfahrung. Dieses Projekt gehört auch weltweit zu den ersten und bringt Cornércard an die Spitze der biometrischen Transaktionstechnologie.» sagt Bertrand Michaux, VP Switzerland, Banking & Payment Services bei Thales. «Wir sind der festen Überzeugung, dass Biometrie ein Schlüsselpotenzial für die Zukunft des Bezahlens darstellt, da sie die perfekte Balance zwischen Komfort und Sicherheit bietet.»Informationen rund um die Cornércard Biometric Gold Visa Karte sind abrufbar unter https://cornercard.ch/biometricÜber VisaVisa Inc. (NYSE:V) ist weltweit führend beim digitalen Bezahlen. Unser Ziel ist es, die Welt mithilfe des innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerks zu verbinden. Damit wollen wir Konsumenten, Unternehmen und Volkswirtschaften Wachstum ermöglichen. VisaNet, unser fortschrittliches globales Netzwerk für Transaktions-abwicklung, bietet weltweit sicheres und zuverlässiges Bezahlen. Es ermöglicht die Abwicklung von 65.000 Transaktionen pro Sekunde. Visa legt seinen Fokus auf Innovationen und treibt damit das rasche Wachstum des vernetzten Handels auf jedem Gerät voran. Visa will es Konsumenten ermöglichen, an jedem Ort und zu jeder Zeit bargeldlos zu bezahlen. Während sich die Welt von einer analogen hin zu einer digitalen bewegt, setzt Visa seine Marke, Produkte und Mitarbeiter sowie sein Netzwerk ein, um die Zukunft des Handels mitzugestalten. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite (visaeurope.com), dem Visa Vision Blog (vision.visaeurope.com) und @VisaNewsEurope.Über Gemalto, ein Unternehmen der Thales GroupGemalto, ein Unternehmen der Thales Group, ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Sicherheit und bringt Vertrauen in eine zunehmend vernetzte Welt. Wir entwickeln und liefern eine breite Palette von Produkten, Software und Dienstleistungen, die auf zwei Kerntechnologien basieren: digitale Identifikation und Datenschutz. Unsere Lösungen werden von mehr als 30'000 Unternehmen und Regierungen in 180 Ländern eingesetzt, um sichere digitale Dienste für Milliarden von Personen und Dingen bereitzustellen. Unsere Technologie ist das Herzstück des modernen Lebens, von der Zahlung über die Unternehmenssicherheit bis zum Internet der Dinge. Wir haben ein einzigartiges Portfolio an Technologie und Know-how aufgebaut, einschließlich physischer und digitaler Identitätsnachweise, verschiedener Authentifizierungsmethoden - einschließlich Biometrie - und IoT-Konnektivität sowie Datenverschlüsselung und Schutz von Cloud-Diensten. Zusammen unterstützen diese Technologien Unternehmen dabei, den gesamten digitalen Servicelebenszyklus vom Einloggen bis zur Anmeldung und zum Löschen von Konten zu sichern, und dies mit durchgängigem Datenschutz. Gemalto ist Teil der Thales Group, einer internationalen Organisation mit 19 Mrd. Euro Umsatz und mehr als 80'000 Mitarbeitenden in 68 Ländern weltweit. thalesgroup.comÜber CornércardDie Cornér Bank, 1952 in Lugano gegründet, ist ein privates und unabhängiges Schweizer Bankinstitut. 1975 lancierte sie als erste Bank in der Schweiz die Visa Kreditkarte und gestaltete dank ständiger Innovationsleistungen die Schweizer Kreditkartenlandschaft wesentlich mit. Cornércard bietet eine breite Palette von Kredit- und Prepaidkarten an, die auf neuesten Technologien beruhen, und darf heute auch zu den Pionieren im Internetbereich gezählt werden. Kontakt:Daniela GamppCornér Banca SA/CornércardVia Canova 166901 Luganodaniela.gampp@cornercard.chcornercard.ch