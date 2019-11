Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Auf der FOMC-Sitzung Ende Oktober hatten die US-Notenbanker die dritte Senkung der FED Funds-Rate in Folge auf 1,50 bis 1,75% beschlossen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das heute zur Veröffentlichung anstehende Sitzungsprotokoll der Zinsentscheidung dürfte dabei indes vor allem im Hinblick auf die zukünftige geldpolitische Ausrichtung der FED besondere Aufmerksamkeit genießen. Die Aussagen von FED-Chef Jerome Powell in den letzten Wochen sowie die Anpassungen im Statement zur Zinsentscheidung würden dabei allgemein auf eine Zinspause schließen lassen. Allerdings stelle sich die Frage, ob das "Mid-Cyle-Adjustment" damit nur für ein paar Monate unterbrochen worden oder aber im Oktober bereits zum Abschluss gekommen sei. Diesbezüglich dürfte die Diskussion unter den FOMC-Mitgliedern bei der Zinsentscheidung wichtige Indikationen liefern. ...

