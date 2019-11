Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta013/20.11.2019/10:00) - Auf der gestrigen Hauptversammlung der micData AG haben sämtliche Beschluss- und Wahlvorschläge eine Zustimmung von 100 % erhalten. Damit wurde die Umfirmierung in Securize IT Solutions AG beschlossen und für Wolrad Claudy, der aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausscheidet, ist Frau Dr. Veronika Jäckle-Mittnacht als neue Aufsichtsrätin gewählt worden. Zudem wurde dem Vorstand und Aufsichtsrat Entlastung für das Jahr 2018 erteilt, und Satzungsregelungen zum Unternehmensgegenstand und zur Aufsichtsratsbestellung wurden angepasst.



Am Vortag hatte die Gesellschaft mitgeteilt, die bisher 58%ige Beteiligung Diso AG vollständig zu übernehmen. Im Geschäftsfeld sichere digitale Assets ist der zeitgleich beschlossene Erwerb der Chainledger Systems AG ein erster Schritt. Mit EUR 315.000 enthält dabei lediglich der Kauf der restlichen Diso Anteile eine Barkomponente. Ansonsten wird die Diso AG weitgehend und die Chainledger Systems AG vollständig in neuen Aktien der micData AG, zukünftig Securize IT Solutions AG, bezahlt. Die Gremien haben wie bereits mitgeteilt beschlossen, 890.000 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,00 im Wege der Sachkapitalerhöhung auszugeben, 840.000 Stück für den Kauf der Diso und 50.000 Stück für Chainledger. Das Grundkapital der Gesellschaft wird damit auf EUR 3.750.000 erhöht.



Christian Damjakob, Vorstand der micData AG, erläutert die Entscheidungen: "Auf unserer Hauptversammlung waren rund 65 % des Grundkapitals vertreten. Der 100%ige Zuspruch bei allen zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten ist ein hervorragendes Signal, dass unser Kurs mit den Vorstellungen der Aktionäre übereinstimmt. Die Schweizer Diso AG ist umgebaut, die Profitabilität wächst. Der SCWP als hochsicherer digitaler Premium-Arbeitsplatz konnte sich etablieren. Sowohl die micData/Securize als auch die 100%-Tochter Diso sind schuldenfrei. Wir haben uns auf Cybersecurity und Enterprise Cloud konzentriert, dies mit dem neuen Namen hervorgehoben, und Beides liegt genau im Trend. Durch die vollständige Übernahme der Diso und die Ausgabe von micData Aktien an die bisherigen Diso Gesellschafter stellen wir nun die Ziele der micData/Securize für alle in den Vordergrund. Und schließlich zeigen wir uns mit Chainledger Systems handlungsbereit bei Secure Digital Assets/Blockchain Themen, die für unsere bestehenden Kunden von Interesse sind. Wir haben seit Mitte 2018 viel bewegt. Um in der digitalen Welt erfolgreich zu sein, werden wir die Geschwindigkeit, mit der wir die Dinge nach vorne bringen, beibehalten."



In der im Anschluss an die Hauptversammlung abgehaltenen Aufsichtsratssitzung wurde Andreas Empl als Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt, Dr. Edgar Bernardi zu seinem Stellvertreter gewählt. Der neue Firmenname wird nun beim Handelsregister angemeldet, nach Eintragung wird das Listing der Gesellschaft angepasst. Die Sachkapitalerhöhung durchläuft den üblichen aktienrechtlichen Prozess, was einige Wochen in Anspruch nehmen wird.



Über die micData AG: Die micData AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld Secure Data und Cloud Computing. Ergänzt von IT-Beratungs- und Softwarelizenzgeschäft bietet die micData Gruppe mit ihrem Secure Digital Workplace hochsensiblen Bereichen von Konzernen höchste Funktionalität und Sicherheit bei der Nutzung der digitalen Arbeitsplätze. Die Kunden sind Großunternehmen in Deutschland und der Schweiz, die typischen Nutzergruppen der Vorstandsbereich sowie M&A-, Rechts- und Patentabteilungen.



Kontakt micData AG: Christian Damjakob Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Tel: +49 89 244192 330 Fax: +49 89 244192 230 info@micdata.com www.micdata.com ISIN: DE000A2TSS58 | WKN: A2TSS5 | Symbol: M14K



