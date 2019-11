FCR Immobilien erwirbt ein weiteres Bürogebäude in Uelzen und schließt zugleich neue, langfristige Mietverträge bei zahlreichen Bestandsobjekten ab. Unterdessen läuft die Nachplatzierung von "FCR IV" weiterhin erfolgreich. Heute außerdem in den News: Underberg kündigt Altanleihen und UmweltBank finanziert ersten förderfreien Solarpark in Deutschland. Portfoliozuwachs bei der FCR Immobilien AG: Der ...

