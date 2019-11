Köln (ots) - PENNY vergab gestern (19.11.) im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung in der Kölner Wolkenburg zum zweiten Mal die Förderkorb-Bundespreise, jeweils dotiert mit 10.000 Euro (1. Platz), 7.500 Euro (2. Platz) und 2.500 Euro (3. Platz). Die unabhängige Jury um Stefan Magel, COO PENNY, wählte drei Gewinner aus 36 zuvor von den Kunden nominierten Vereinen aus. In diesem Jahr wurden erstmals zwei erste Bundespreise vergeben und zwar an die "Stiftung Hospizdienst Oldenburg / Jugendonlineberatung da-sein.de" und an "livingroom - help youth grow e.V". Drittplatzierter wurde "Respekt e.V."Insgesamt haben in diesem Jahr über 500 Organisationen mit ihren Projekten zur Kinder- und Jugendförderung am PENNY-Förderkorb teilgenommen und sich um Fördergelder in Höhe von 260.000 Euro beworben. Seitdem PENNY den Förderkorb vor fünf Jahren ins Leben rief, wurden Gelder in Höhe von 700.000 Euro an Vereine und Organisationen ausgeschüttet."Wir haben auf der diesjährigen Jury-Sitzung intensiv diskutiert, weil alle 36 Projekte extrem überzeugend waren. Ich bin beeindruckt, von dem was dort alles geschieht. In diesem Jahr hatten wir eine Rekordbeteiligung beim Förderkorb-Projekt, das hat es uns nicht leichter gemacht. Daher haben wir uns in diesem Jahr auch entschieden, zwei erste Plätze zu vergeben. Wir hatten Masse und Klasse. Das bestätigt uns darin, wie wichtig unsere Unterstützung für die Kinder- und Jugendförderung ist", sagte Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland der REWE Group / COO PENNY in Köln.Andreas Bothe, Staatssekretär im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen: Ich habe großen Respekt vor der ehrenamtlichen Arbeit, wie sie auch in den heute nominierten Vereinen, geleistet wird. Die Ehrenamtler im Bereich der Kinder- und Jugendförderung leisten einen Beitrag dazu, dass auch Kinder, die keine guten Startbedingungen haben, ihre Chancen nutzen und sich am sozialen Leben beteiligten können. Und deshalb freue ich mich über die Anerkennung, die der Förderkorb-Bundespreis diesen Initiativen verschafft."Das Förderkorb-Projekt rief PENNY 2015 zunächst in Hamburg ins Leben. Mehr als 140.000 Kunden stimmten in der Hansemetropole für ihren jeweiligen Lieblingsverein ab. Im vergangenen Jahr gab es dann jeweils ein Förderkorb-Projekt in den Metropolregionen Köln, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim und München. 2017 stimmten mehr als 1,8 Millionen Menschen im Rahmen des Förderkorbs für ihren jeweiligen Favoriten ab. 2018 wurde das PENNY-Projekt mit großem Erfolg auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt. Die Jury- Stefan Magel, Bereichsvorstand Handel Deutschland / COO Penny- Nicola Tanaskovic, Bereichsleiterin Nachhaltigkeit REWE Group- Hanns-Jörg Sippel, Vorsitzender des Vorstands Stiftung Mitarbeit- Marion von zur Gathen, Leiterin Abteilung Soziale Arbeit,Deutscher PARITÄTISCHER Gesamtverband- Björn Lampe, Vorstand Betterplace.org- Christina Marx, Leiterin Aufklärung Aktion Mensch e.V.- Dirk Werner, Geschäftsführer Institut der deutschen WirtschaftKöln JUNIOR gemeinnützige GmbH Weitere Informationen über den Förderkorb unter: https://www.penny.de/verantwortung/foerderkorb/c16830Über PENNY:PENNY erzielte 2018 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialen und mehr als 28.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/4444735