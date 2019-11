Der Hamburger Hafen hat seinen Wachstumskurs seit Anfang des Jahres fortgesetzt. Der größte deutsche Hafen steigerte den Seegüterumschlag in den ersten neun Monaten gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 3,2 Prozent auf 104 Millionen Tonnen, wie die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Mittwoch in der Hansestadt mitteilte. Besonders gut entwickelt habe sich der wichtige Containerumschlag mit einem Plus von 6,9 Prozent auf 7,0 Millionen Standardcontainer (TEU).

Damit habe der Hamburger Hafen sowohl beim Gesamt- als auch beim Containerumschlag die Wachstumsraten der Konkurrenzhäfen übertroffen und seine Marktanteile unter den großen Häfen in Nordwesteuropa ausgebaut. Ausschlaggebend dafür waren vor allem vier neue Transatlantikdienste, die Hamburg mit Häfen in den USA, Kanada und Mexiko verbinden. Allein der Containerverkehr mit den USA wuchs in denn ersten drei Quartalen um 325 Prozent auf 439 000 TEU./egi/DP/stw

