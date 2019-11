Zürich (ots) - Scout24, das führende Schweizer Netzwerk von Online-Marktplätzen für Fahrzeuge, Immobilien und Kleinanzeigen, baut unter dem Namen «FinanceScout24» einen neuen Geschäftsbereich auf. FinanceScout24 ermöglicht den Vergleich und Abschluss von Hypotheken, Krediten und Motorfahrzeugversicherungen und versteht sich als unabhängiger und neutraler One-Stop-Shop für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen des Lebens.Mit den Plattformen AutoScout24, ImmoScout24, MotoScout24 und Anibis betreibt die Scout24 Schweiz AG das grösste Netzwerk von Online-Marktplätzen der Schweiz und bringt jährlich hunderttausende Käufer und Verkäufer von Immobilien, Fahrzeugen und Gebrauchsgütern zusammen. Das Kundenbedürfnis umfasst sehr häufig auch die Finanzierung und Versicherung der Güter oder Immobilien. Mit dem neuen Geschäftsbereich und zugehöriger Plattform bietet Scout24 nun auch hier die passende Lösung.Jan Hinrichs, Managing Director FinanceScout24, freut sich: «Mit der Lancierung von FinanceScout24 gehen wir auf ein klares Bedürfnis unserer monatlich über drei Millionen User im Scout24-Ökosystem ein, bei Bedarf die passende Versicherung oder Finanzierung zum Fahrzeug oder zur Immobilie zu erhalten. Bewusst konzentrieren wir uns zum Start von financescout24.ch auf Hypotheken, Kredite und Motorfahrzeugversicherungen - drei Themen, in denen wir sowohl über ein hervorragendes digitales Produkt, als auch über umfassende Expertise verfügen. Unsere Ambition ist, das Dienstleistungsangebot der Plattform in Zukunft sukzessive zu erweitern und so FinanceScout24 zum zentralen One-Stop-Shop für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen zu entwickeln.»So digital wie möglich, so persönlich wie gewünschtAuf financescout24.ch können User ihre Bedürfnisse angeben und erhalten innert Sekunden individualisierte Angebote führender Schweizer Versicherungs- und Finanzierungspartner zum Vergleich und Abschluss von Hypotheken, Krediten und Motorfahrzeugversicherungen. Aktuell umfasst das Partner-Portfolio acht Anbieter für Motorfahrzeugversicherungen, vier für Konsumkredite sowie über 40 für Hypotheken und wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Bei Bedarf steht den Usern ein Team von 20 Experten für eine professionelle und unabhängige persönliche Beratung zur Verfügung.Passende Motorfahrzeugversicherung in zehn MinutenDie neuen Produkte von FinanceScout24 wurden im letzten halben Jahr erfolgreich auf den bestehenden Scout24-Marktplätzen getestet. Für das Einholen einer Offerte für eine Motorfahrzeugversicherung beispielsweise brauchten die User knapp sechs Minuten. In weniger als zehn Minuten gelangten sie zum Online-Abschluss.Grösste Wachstumsinitiative in der Geschichte von Scout24Beim Launch Event in Zürich sagte Gilles Despas, CEO von Scout24 Schweiz: «FinanceScout24 ist Ausdruck unserer Wachstumsstrategie und die grösste Investition in der Geschichte von Scout24. Die Akquisition und Integration der Hypoguide AG im Frühjahr 2019 war ein wichtiger Meilenstein. Innerhalb des neuen Geschäftsbereichs schaffen wir 100 zusätzliche Arbeitsplätze und die enorme Reichweite unseres bestehenden Ökosystems werden wir nutzen, um FinanceScout24 als führenden Partner für passende Finanz- und Versicherungslösungen im Schweizer Markt zu etablieren.»https://financescout24.ch/deFoto Gilles Despas - http://ots.ch/sxIIuB Foto Jan Hinrichs - http://ots.ch/lZ3qWZ Kontakt:Scout24 Schweiz AGDaniel de CarvalhoHead of Corporate CommunicationsTel: +41 31 744 12 42Mobil: +41 79 649 29 18daniel.decarvalho@scout24.chOriginal-Content von: FinanceScout24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053880/100837035