Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Gerresheimer anlässlich des Verlusts eines Auftrags im Mikropumpen-Geschäft von 83 auf 80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dies sei eine Enttäuschung, habe es doch als das lukrativste Projekt der kommenden zwei bis drei Jahre gegolten, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht nun davon aus, dass eher das untere Ende der mittelfristigen Wachstumsziele erreicht werden wird. Auch die Fortschritte zum operativen Margenziel dürften kleiner ausfallen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2019 / 07:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

