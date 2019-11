Mal wieder Singapur. Die Wirecard-Aktie kommt einfach nur zur Ruhe! Die Tocher von Wirecard in Singapur habe laut aktuellem Bericht des "Handelsblatt" kein Testat für das Jahr 2017 erhalten. Der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young wolle die Richtigkeit der Bilanz 2017 nicht bestätigen, was aus Dokumenten im Register der singapurischen Finanzaufsicht Acra hervorgehe.

Wirecard-Aktie fällt

Die Singapur-Tochter war bereits Auslöser für drei Mega-Abstürze in der Wirecard-Aktie. Sie fiel von 166 auf unter 90 Euro nach derb negativen Berichten der Financial Times. Zwischenzeitlich konnte die Aktie die Verluste im Jahresverlauf fast ganz aufholen, aber immer neue Zweifel und Unsicherheiten belasten die Aktie bis jetzt. Heute früh hat die Aktie mit -7% eröffnet und notiert jetzt bei 114 Euro. Ein volatiles Trading für Zocker ist die Aktie am heutigen Mittwoch, mal wieder! E&Y könne weder die Angemessenheit, Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses feststellen. Noch könne man den Umfang möglicher Anpassungen abschätzen, die vielleicht erforderlich sein könnten. Tja, es ist einfach zum K…. die ...

