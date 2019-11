Der Aktienkurs von Heat Biologics (WKN: A2JB4Y) erlebt derzeit ein wahres Auf und Ab. Wohin die Reise letztendlich geht, entscheiden die jetzt veröffentlichten Topline-Daten zur Phase-2-Lungenkrebstherapie HS-110.

Während sich der Markt in den zurückliegenden Tagen zunächst unschlüssig zeigte, wie mit den veröffentlichten Daten-Happen umzugehen ist, könnte der gestern mit massiv angezogenem Handelsvolumen einhergehende Kursanstieg ein Vorbote sein - im schlechten Fall allerdings nur für eine bevorstehende Kapitalerhöhung.

Die Aktie ging gestern bei 0,53 USD mit einem Kursplus von +26% aus dem Handel; nachbörslich ging es zeitweise sogar über die Marke von 0,80!

Umtriebiges Heat-Management

Interessant an der gestrigen Volumenexplosion ist die Tatsache, dass sie quasi zeitgleich mit der HS-110-Posterpräsentation auf der AACR Tumor Immunology and Immunotherapy Conference in Boston erfolgte. Eine erste Päsentation vorletzte Woche schien zunächst ...

