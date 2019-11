Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zentralbank-Publikationen und Reden stehen heute im Mittelpunkt des Interesses, denn außer den deutschen Erzeugerpreisen des abgelaufenen Monats stehen keine erwähnenswerten Datenveröffentlichungen auf der Agenda, so die Analysten der Helaba.Die Erzeugerpreise würden stabil erwartet und so dürfte der Markteinfluss als gering einzustufen sein. Der vorhandene Lockerungsbias der Europäischen Zentralbank dürfte insgesamt nicht in Frage gestellt werden. Jüngst habe EZB-Chefvolkwirt Phillip Lane erst betont, dass die EZB-Politik noch lange nicht an ihre Grenzen gestoßen sei. Eine Zinssenkung bleibe damit ebenso eine Option wie weitere außergewöhnliche Maßnahmen und dies dürfte heute wohl wiederholt werden. ...

