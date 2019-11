Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen standen aufgrund einer erhöhten Risikofreude zunächst auf den Verkaufslisten, so die Analysten der Nord LB.Erst am Nachmittag seien sie leicht ins Plus von 170,84 auf 170,91 Punkte gedreht. In einem ohnehin schwachen Tag in Bezug auf Konjunkturdaten hätten die uneinheitlichen Zahlen zum US-Immobilienmarkt keine starken Impulse beim US-Rentenmarkt zu setzen vermocht. Erst im späteren Handel sei stärkere Bewegung in die Kurse gekommen. Vor allem langlaufende Papiere seien gefragt gewesen. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren seien z.B. um 30/32 Punkte gestiegen. (20.11.2019/alc/a/a) ...

