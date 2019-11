Neues Digital Partner Program optimiert industrielle IdD-Implementierungen, indem Kunden auf digitale Fachkenntnisse und Lösungen von Marktführern zurückgreifen können

Unternehmen, die ihre Geschäftsabläufe digital transformieren, benötigen ein Netzwerk von Partnern, mit denen sie die Bereitstellung von Technologien vereinfachen und Ziele wie eine höhere Produktivität schnell erreichen können. Das neue Digital Partner Program von Rockwell Automation verbindet Unternehmen mit Fachwissen und Lösungen von Marktführern wie Accenture, Microsoft, PTC, ANSYS und EPLAN, um die Implementierung zu optimieren und die Qualität digitaler Initiativen zu verbessern.

Im Rahmen des Digital Partner Program können Unternehmen mit Branchenberatern Roadmaps für ihre digitalen Initiativen erstellen und erfahren, wie industrielle IdD-Konzepte wie Digital Twin, die Fabrik der Zukunft und eine vernetzte Belegschaft ihre Verfügbarkeit und Effizienz verbessern können. Während der Implementierung erhalten Unternehmen Zugang zu integrierter Hardware, Software und schlüsselfertigen Systemen von Branchenführern, die die Geschäftsleistung verbessern und ihre vorhandenen Ressourcen nutzen.

"Die nahtlose Verbindung aller Unternehmensebenen und die Umwandlung von Rohdaten in aussagekräftige Erkenntnisse erfolgt, wenn Geräte integriert und Daten standardisiert werden", sagte Blake Moret, CEO und Vorsitzender von Rockwell Automation. "Kein Anbieter kann dies alleine bewerkstelligen. Stattdessen brauchen Unternehmen ein Netzwerk aus bewährten Partnern mit der richtigen Mischung aus Fachwissen und Technologien, um die Möglichkeiten des Menschen zu erweitern. Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit bestehenden strategischen Allianzpartnern wie Microsoft und PTC auszuweiten und neue Partner wie Accenture, ANSYS und EPLAN in diese Bemühungen aufzunehmen."

Die Partner des Digital Program bringen jeweils ein einzigartiges Fachwissen mit, das zusammen ein Netzwerk schafft, das eine einheitliche, integrierte Erfahrung ermöglicht. Beispielsweise kann Accenture mit Unternehmen zusammenarbeiten, um einen Geschäftsplan zu erstellen, Anwendungsfälle mit ROI zu entwickeln und den Wert dieser Anwendungsfälle im gesamten Unternehmen zu maximieren. Microsoft kann Unternehmen dabei unterstützen, auf hochwertige Daten von Intelligent Edge bis hin zu Intelligent Cloud zuzugreifen, um unternehmensweit bessere Entscheidungen zu treffen. PTC kann Unternehmen dabei unterstützen, Geräte und Systeme von der Peripherie bis zur Cloud zu verbinden und mithilfe der Augmented Reality (AR)-Technologie Systeme zu erkennen und Probleme auf neue Weise zu lösen. ANSYS und EPLAN können helfen, komplexe Herausforderungen zu lösen und Teil des digitalen Threads zu werden, der Unternehmen dabei hilft, produktiver bei Design-, Betriebs- und Wartungsaktivitäten zu sein.

"Unsere Partnerschaft mit PTC und die Schaffung der FactoryTalk InnovationSuite haben die Vernetzung von Unternehmen mit der wachsenden Anzahl intelligenter Technologien in ihrem Betrieb vereinfacht", sagte Chirayu Shah, Manager des Digital Partner Program von Rockwell Automation. "Jetzt bauen wir ein Partner-Netzwerk auf, um Kunden in einer umfangreicheren Kapazität zu unterstützen. Gemeinsam integrieren wir unsere Technologien und Dienstleistungen, damit Kunden ihr Geschäft mit den ihnen vertrauten Tools, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, transformieren können."

Das Digital Partner Program ist Teil des Rockwell Automation PartnerNetwork-Programms. Erfahren Sie mehr am Stand 920 auf der kommenden Automation Fair vom 20. bis 21. November in Chicago.

Über das PartnerNetwork-Programm von Rockwell Automation

Das Rockwell Automation PartnerNetwork-Programm bietet globalen Herstellern Zugang zu einem kooperativen Netzwerk von Unternehmen, mit Fokus auf der Entwicklung, Implementierung und Unterstützung von "Best-in-Breed"-Lösungen um unternehmensweite Optimierung zu erzielen, die Maschinenleistung zu verbessern und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das, was menschlich möglich ist, zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt rund 23.000 Problemlöser, die in mehr als 100 Ländern für unsere Kunden tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir The Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com. Encompass und PartnerNetworksind Handelsmarken von Rockwell Automation Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191120005371/de/

Contacts:

Ike Umunnah

Director, Global Public Affairs

Rockwell Automation

+1 414-382-5679

ITUmunna@ra.rockwell.com