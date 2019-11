Der Interessenverband Kapitalmarkt KMU startet mit einer unabhängigen Beratung zur Kapitalmarktfinanzierung an interessierte mittelständische Unternehmen und Startups. So konnte Alexander von Preysing, ehemals Head of Investment Management des Deutsche Börse Venture Network, für diese Beratungsaufgabe gewonnen werden. Von Preysing gehörte u.a. dem Kernteam zum Aufbau des Neuen Markt-Segments der Deutschen ...

