Hamburg (ots) - Moderator Kai Pflaume und sein Rateteam feiern die 500. Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" - mit einer großen Jubiläumsausgabe um 20.15 Uhr im Ersten. Als Gäste der 190-minütigen Sendung werden in ihren Duellen Emilia Schüle gegen Maria Furtwängler, Adele Neuhauser gegen Harald Krassnitzer und Dieter Hallervorden gegen Ralf Schmitz alles geben, um an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton den Sieg und damit 50.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl zu erspielen. Auch in der 500. Ausgabe des unglaublichen Wissensquiz' können sich die "Wer weiß denn sowas?"-Zuschauerinnen und Zuschauer darauf verlassen, dass verblüffende Lösungen auf knifflige Fragen mit spektakulären Live-Experimenten im Studio erklärt werden.Kai Pflaume: "Schon die 500. Folge? Ich kann es gar nicht glauben. Die Sendung und die Zusammenarbeit mit Bernhard und Elton macht so viel Spaß, dass ich immer wieder Angst habe, dass uns Urlaubstage dafür abgerechnet werden. Wenn man so arbeiten kann, ist das ein großes Geschenk."Frank Beckmann, Programmdirektor NDR Fernsehen: "Vier Rekordstaffeln in Folge und täglich mehr als 3,5 Millionen Fans: ganz herzliche Glückwünsche an Kai Pflaume und sein Team zur 500. Ausgabe der erfolgreichsten Rateshow im deutschen Fernsehen - auf viele weitere Jubiläumsfolgen!""Wer weiß denn sowas?" gehört seit der ersten Folge am 6. Juli 2015 zu den Zuschauermagneten am Vorabend im Ersten. Derzeit läuft die fünfte Staffel - montags bis freitags um 18.00 Uhr - und erreicht immer neue Rekorde: Die Ausgabe am 18. November war mit 3,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (18,3 Prozent Marktanteil) die besteingeschaltete Folge der aktuellen Staffel. Die im Mai 2019 zu Ende gegangene vierte Staffel war mit durchschnittlich 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (17,4 Prozent Marktanteil) die erfolgreichste bisher. Und die extralange Ausgabe "Wer weiß denn sowas XXL" im Hauptabendprogramm des Ersten kommt auf bis zu 6,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.