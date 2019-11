Morphosys-Calls mit 91%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Der Aktienkurs des Biotechnologieunternehmens Morphosys (ISIN: DE0006632003) setzte Ende Juni 2019 nach der Veröffentlichung einer Studie über eine Therapie, die das Leben von Blutkrebspatienten verlängert, zu einer imposanten Rally an. Notierte die Aktie noch am 27.6.19 bei 82 Euro, so wurde sie am 1.8.19 mit 108 Euro um 31 Prozent höher gehandelt. Nach einer kurzen volatilen Seitwärtsphase gab der Aktienkurs bis zum 14.11.19 wieder auf bis zu 95 Euro nach. Nachdem die positiven Ergebnisse der Studie am 18.11.19 bestätigt wurden, übersprang die Aktie wieder mühelos die Marke von 100 Euro.

Wer beim aktuellen Morphosys-Kurs von 105,80 Euro davon ausgeht, dass die in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 145 Euro (Berenberg Bank) zum Kauf empfohlene Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Jahreshoch bei 115 Euro knacken wird, könnte eine Investment in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Morphosys-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, Bewertungstag 18.3.20, BV 0,1, ISIN: DE000HX6YGG4, wurde beim Aktienkurs von 105,80 Euro mit 0,66 - 0,67 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Morphosys-Aktie in spätestens einem Monat auf 115 Euro erhöhen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,05 Euro (+57 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 97,00 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Morphosys-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 97,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UD0Z8Q6, wurde beim Aktienkurs von 105,80 Euro mit 0,91 - 0,94 Euro taxiert.

Kann der Kurs der Morphosys-Aktie auf 115 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,80 Euro (+91 Prozent) steigern.

Faktor-Zertifikate

Wer hingegen mit täglich angepasster Hebelwirkung von einem unmittelbar bevorstehenden Kursanstieg der Morphosys-Aktie profitieren möchte, könnte eine Investition in Faktor Long-Zertifikate ins Auge fassen.

Während das Commerzbank-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000CJ7T2M4 die Kursbewegungen des Aktienkurses mit 5-facher Hebelwirkung widerspiegelt, partizipieren Anleger mit dem UBS-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000UF0FMD6, sogar mit 10-facher Hebelwirkung an den Kursbewegungen der Aktie.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Morphosys-Aktien oder von Hebelprodukten auf Morphosys-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de