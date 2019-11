Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern gingen die Impeachment-Anhörungen in den USA in die nächste Runde (Di. bis Do.), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So hätten neuerlich Zeugen vor dem US-Kongress Trump unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Dabei sei es um ein im Juli geführtes Telefonat mit Ukraine-Präsident Selenskij gegangen, in dem Trump diesen gedrängt habe, Ermittlungen gegen den Demokraten Joe Biden und seinen Sohn einzuleiten. Der EUR/USD-Kurs sei daraufhin leicht angestiegen, jedoch im Laufe des Tages wieder gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...