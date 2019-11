Linz (www.anleihencheck.de) - Die Ungarische Nationalbank (MNB) beließ auf der gestrigen geldpolitischen Sitzung ihre Leitzinssätze erwartungsgemäß unverändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ebenfalls die Parameter der unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen und die Guidance würden unverändert bleiben. Die MNB rechne damit, dass das abflauende Wirtschaftswachstum in Europa die Inflation in Ungarn bremsen werde. Die für die MNB wichtige steuerbereinigte Kerninflationsrate sei im Oktober auf 3,7% gestiegen. ...

