Hannover (www.anleihencheck.de) - Das EUR-Benchmarksegment der vergangenen fünf Handelstage war durch besondere Emissionen geprägt, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Während aus Dänemark der zweite Ship Covered Bond von Danish Ship Finance (ISIN DK0004132677/ WKN A2SANB) gekommen sei, habe die Deutsche Bank (ISIN DE000DL19U15/ WKN DL19U1) ihre Debüt-Emission aus ihrem Structured Covered Bond-Programm platziert, welches die daraus begebenen Bonds mit CPT-Struktur versehe. Es handle sich somit um einen vertraglichen Covered Bond und um keinen Pfandbrief nach deutschem Pfandbriefgesetz. Beide Deals seien auf eine verhaltene Nachfrage gestoßen, was nicht zuletzt in der Spreadeinengung gegenüber der Guidance zum Ausdruck gekommen sei. ...

