Erst vor zwei Wochen hat DER AKTIONÄR (Ausgabe 46/2019) die Aktie des Gen-Schere-Players CRISPR Therapeutics erneut zum Kauf empfohlen. Am Dienstag hat das Papier nun einen massiven Kurssprung hingelegt. Bis zum Handelsschluss in New York legte die Aktie 17 Prozent auf 68,46 Dollar zu. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR liegt das Papier damit mehr als 37 Prozent im Plus.Grund für den jüngsten Kurssprung waren starke erste Studien-Daten. Zwischenzeitlich konnte der Wert sogar bis auf 74,00 Dollar zulegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...