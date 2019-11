Die Aktie von Gazprom befindet sich nach der beeindruckenden Rallye seit dem Frühjahr aktuell in einer Konsolidierungsphase. Dies ist aus charttechnischer Sicht absolut gesund. Daher besteht für Anleger kein Grund zur Sorge - zumal es beim weltgrößten Erdgasproduzenten operativ nach wie vor rund läuft.So befindet sich der Konzern bei seinen drei großen und strategisch wichtigen Pipeline-Projekten voll auf Kurs. Am weitesten ist Gazprom dabei aktuell bei Turkish Stream. So meldete der Rohstoffriese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...