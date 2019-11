München (ots) - Was ist für Astronauten im Falle eines Hacker-Angriffs zu tun - allein im All und ohne Vor-Ort-Unterstützung? Wie sieht der Incident-Response-Plan der internationalen Raumstation aus? Und was können Verantwortliche für Cybersecurity aus der Luft- und Raumfahrt hinsichtlich Resilienz lernen? Antworten auf diese Fragen gibt die Astrophysikerin Dr. Suzanna Randall am 4. März 2020 auf dem internationalen Cybersecurity-Summit Command Control in München."Im digitalen Zeitalter ist Cybersecurity überall ein erfolgskritischer Faktor, in der Luft- und Raumfahrt können Cyberangriffe besonders dramatische Folgen haben", sagt Katharina Keupp, Projektleiterin der Command Control. "Es freut uns deshalb sehr, dass wir Dr. Suzanna Randall dafür gewinnen konnten, auf der Command Control über die Sicherheitsvorkehrungen von Weltraummissionen zu sprechen. Dabei wird sie auch darauf eingehen, was Unternehmen daraus für ihre digitale Widerstandsfähigkeit ableiten können."Die erste deutsche Frau im AllBis heute haben zwar bereits elf deutsche Männer, aber noch keine Frau an einer Weltraummission teilgenommen. Dieses Ungleichgewicht möchte die Organisation "Die erste deutsche Astronautin" ändern und deshalb 2021 zum ersten Mal eine deutsche Frau ins All schicken.In einem mehrstufigen Auswahlprozess hat sich Dr. Suzanna Randall neben Dr. Insa Thiel-Eich als eine von zwei Frauen durchgesetzt. Beide werden derzeit intensiv auf einen Flug ins All vorbereitet. Neben ihrer Ausbildung zur Astronautin ist Randall als Forscherin an der Europäischen Südsternwarte (European Southern Observatory) in Garching bei München tätig.Command Control - the European Cybersecurity SummitAm 3. und 4. März 2020 steigt in München die zweite Auflage des internationalen Cybersecurity-Summits Command Control. Vor Ort werden sich 1.500 Cybersicherheitsentscheider wie CISOs, Geschäftsführer, Risk-Manager und Datenschutzbeauftragte über aktuelle Trends und Best Practices austauschen. Herzstück des Summits ist das interaktive Konferenzprogramm mit 50 internationalen Top-Speakern. Auf den insgesamt drei Bühnen sind neben Suzanna Randall unter anderem die Cambridge Analytica-Whistleblowerin Brittany Kaiser, der Leiter Informationssicherheit bei Netflix Jimmy Sanders, der CIO der weltgrößten Reederei Maersk Adam Banks, der CEO und Mitgründer von IOTA Dominik Schiener und Dr. Anna Zeiter, Chief Privacy Officer bei eBay Inc zu sehen. Im Mittelpunkt des Programms steht das Thema Cyber Resilience. Darüber hinaus bietet die Command Control zahlreiche interaktive Workshops - etwa zum Thema Kommunikation im akuten Krisenfall. Zudem sorgen diverse Matchmaking-Maßnahmen auf dem Summit dafür, dass die richtigen Kontakte miteinander ins Gespräch kommen.Die Agenda der Command Control findet sich hier: www.command-control.com/de/besucher/programm/agenda/Ausführliche Informationen zur Command Control gibt es unter www.command-control.com.Über die Command ControlCybersecurity als Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg im Zeitalter der Digitalisierung, das ist der Leitgedanke des neuen Veranstaltungsformats Command Control. Die internationale, branchenübergreifende Plattform adressiert alle Entscheider, die an der Digitalisierung in einem Unternehmen beteiligt sind und die sich informieren, fortbilden und vernetzen wollen. Die zweite Command Control findet am 3. und 4. März 2020 im ICM - Internationales Congress Center München statt.Messe MünchenDie Messe München ist mit über 50 eigenen Fachmessen für Investitionsgüter, Konsumgüter und Neue Technologien einer der weltweit führenden Messeveranstalter. Insgesamt nehmen jährlich über 50.000 Aussteller und rund drei Millionen Besucher an den mehr als 200 Veranstaltungen auf dem Messegelände in München, im ICM - Internationales Congress Center München, im MOC Veranstaltungscenter München sowie im Ausland teil. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften organisiert die Messe München Fachmessen in China, Indien, Brasilien, Russland, der Türkei, Südafrika, Nigeria, Vietnam und im Iran. Mit einem Netzwerk von Beteiligungsgesellschaften in Europa, Asien, Afrika und Südamerika sowie rund 70 Auslandsvertretungen für mehr als 100 Länder ist die Messe München weltweit präsent.Pressekontakt:Bernhard KrausePR ManagerMessegelände, 81823 München+49 89 949-21484+49 89 949-9721484bernhard.krause@messe-muenchen.deOriginal-Content von: Command Control, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138831/4445004