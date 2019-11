Unterföhring (ots) -- Pop-up-Sender Sky Cinema Mittelerde HD vom 25. Dezember bis 6.Januar mit Peter Jacksons sechs legendären Fantasy-Abenteuern- Erstmals alle "Der Herr der Ringe"- und alle "Der Hobbit"-Filmein der langen Extended Version im deutschen Fernsehen- Die Blockbuster mit den Kultabenteuern von Frodo, Gandalf,Aragorn und Bilbo nach J.R.R. Tolkien rund um die Uhr, auch aufAbruf mit Sky Q Unterföhring, 20. November 2019 - Dieses Jahr legt Sky den Filmfans ein ganz besonderes Highlight unter den Weihnachtsbaum: einen eigenen Sender für Peter Jacksons legendäre "Der Herr der Ringe"- und "Der Hobbit"-Meisterwerke. Vom 25. Dezember bis 6. Januar zeigt Sky Cinema Mittelerde HD alle sechs Filme rund um die Uhr. Erstmals im deutschen Fernsehen auch komplett in den sechs langen Extended Versions. Die große Fangemeinde kann sich auf die Abenteuer von Frodo, Gandalf, Aragorn und Bilbo im fantastischen Mittelerde freuen. Alle Blockbuster gibt's mit Sky Q natürlich auch auf Abruf.Der Herr der RekordeSeit Peter Jackson 2001 den ersten Teil der "Der Herr der Ringe"-Trilogie in die Kinos brachte, liegen ihm die Fans von J.R.R. Tolkiens Romanen zu Füßen. Mit enormem Produktionsaufwand und absoluter Leidenschaft erweckte Jackson dank fantastischer Drehorte in seiner Heimat Neuseeland das gewaltige Epos zu filmischem Leben. "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" (2001), "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" (2002) und "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" (2003) erreichten jeweils weit über 10 Millionen Kinozuschauer allein in Deutschland und gehören damit zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Zusammen mit "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise" (2012), "Der Hobbit: Smaugs Einöde" (2013) und "Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere" (2014) waren Jacksons Mittelerde-Meisterwerke dazu für sagenhafte 37 Oscars nominierte. "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" gewann allein 11 Goldjungen. Kein Film gewann jemals mehr Oscars.Michaela Tarantino, Vice President Cinema bei Sky Deutschland: "Peter Jackson hat mit der Mittelerde-Saga ganz großes Kino geschaffen. Ich freue mich sehr, dass wir passend zu Weihnachten unseren Kunden alle 'Der Herr der Ringe'- und alle 'Der Hobbit'-Hits 13 Tage lang rund um die Uhr präsentieren können. Und das Beste: Alle sechs Filme in der Extended Version. Das gab's noch nie im deutschen Fernsehen".Sky Cinema Mittelerde HD läuft von 25. Dezember bis 6. Januar und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Special. Die "Der Herr der Ringe"-Reihe wird in der Special Extended Version gezeigt, die drei "Der Hobbit"-Filme in der Extended Version. Alle Filme sind auch On Demand und mit dem Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schöffner@sky.dewww.facebook.de/SkyCinemaDEwww.instagram.de/SkyCinemaDEKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4445002