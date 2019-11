DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 12:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Fund GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 122 EUR 2806 EUR 121,98 EUR 13051,86 EUR 121,86 EUR 1096,74 EUR 121,86 EUR 9261,36 EUR 121,86 EUR 2802,78 EUR 121,86 EUR 487,44 EUR 121,82 EUR 3898,24 EUR 121,82 EUR 9014,68 EUR 121,82 EUR 7918,3 EUR 121,76 EUR 18629,28 EUR 121,74 EUR 3652,2 EUR 121,62 EUR 7783,68 EUR 121,62 EUR 1094,58 EUR 121,62 EUR 10580,94 EUR 121,76 EUR 9984,32 EUR 121,76 EUR 1217,6 EUR 121,76 EUR 4383,36 EUR 121,76 EUR 2800,48 EUR 121,76 EUR 2556,96 EUR 121,84 EUR 9259,84 EUR 121,84 EUR 2802,32 EUR 121,9 EUR 9630,1 EUR 121,9 EUR 8898,7 EUR 121,94 EUR 16705,78 EUR 122 EUR 12932 EUR 121,98 EUR 1463,76 EUR 122,02 EUR 15984,62 EUR 122,02 EUR 2806,46 EUR 122,02 EUR 732,12 EUR 122 EUR 4514 EUR 122 EUR 8418 EUR 122 EUR 2562 EUR 121,98 EUR 11466,12 EUR 121,98 EUR 17931,06 EUR 122,14 EUR 1465,68 EUR 122,1 EUR 3907,2 EUR 122,1 EUR 7448,1 EUR 122,22 EUR 12466,44 EUR 122,22 EUR 2444,4 EUR 122,26 EUR 10636,62 EUR 122,26 EUR 9291,76 EUR 122,24 EUR 1100,16 EUR 122,24 EUR 10268,16 EUR 122,24 EUR 6723,2 EUR 122,24 EUR 13324,16 EUR 122,28 EUR 2934,72 EUR 122,28 EUR 2812,44 EUR 122,28 EUR 978,24 EUR 122,28 EUR 6969,96 EUR 122,18 EUR 17471,74 EUR 122,16 EUR 3909,12 EUR 122,16 EUR 1221,6 EUR 122,16 EUR 5375,04 EUR 122,18 EUR 5742,46 EUR 122,18 EUR 1343,98 EUR 122,18 EUR 1466,16 EUR 122,18 EUR 2810,14 EUR 122,18 EUR 4398,48 EUR 122,1 EUR 18681,3 EUR 122,1 EUR 1343,1 EUR 122,12 EUR 1953,92 EUR 121,94 EUR 17803,24 EUR 122 EUR 10736 EUR 121,86 EUR 10601,82 EUR 121,92 EUR 1706,88 EUR 121,84 EUR 4508,08 EUR 121,84 EUR 15230 EUR 121,74 EUR 9495,72 EUR 121,74 EUR 121,74 EUR 121,74 EUR 1704,36 EUR 121,7 EUR 3651 EUR 121,7 EUR 10222,8 EUR 121,7 EUR 6450,1 EUR 121,68 EUR 973,44 EUR 121,68 EUR 1703,52 EUR 121,88 EUR 609,4 EUR 121,92 EUR 365,76 EUR 121,92 EUR 5120,64 EUR 121,92 EUR 6096 EUR 121,92 EUR 7193,28 EUR 121,84 EUR 4142,56 EUR 121,84 EUR 4995,44 EUR 121,84 EUR 5482,8 EUR 122,34 EUR 11866,98 EUR 122,26 EUR 19683,86 EUR 122,22 EUR 20044,08 EUR 122,14 EUR 17099,6 EUR 122,02 EUR 18791,08 EUR 122,06 EUR 18675,18 EUR 122,14 EUR 17588,16 EUR 122,36 EUR 20801,2 EUR 122,26 EUR 5012,66 EUR 122,34 EUR 17005,26 EUR 122,36 EUR 1957,76 EUR 122,46 EUR 1959,36 EUR 122,5 EUR 16782,5 EUR 122,5 EUR 2327,5 EUR 122,54 EUR 7107,32 EUR 122,54 EUR 12008,92 EUR 122,48 EUR 18616,96 EUR 122,46 EUR 13837,98 EUR 122,46 EUR 6980,22 EUR 122,56 EUR 4902,4 EUR 122,56 EUR 19241,92 EUR 122,46 EUR 13348,14 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 122,0940 EUR 812169,5800 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-14; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: TURQUOISE MIC: TRQX --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 55031 20.11.2019 ISIN DE0007164600 AXC0175 2019-11-20/12:26