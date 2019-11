Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG erwirbt Bürogebäude in Uelzen und schließt neue, langfristige Mietverträge bei zahlreichen Bestandsobjekten ab

- Vollvermietetes Bürogebäude mit über 5.000 m² Gesamtfläche gekauft

- DAA Deutsche Angestellten-Akademie Einzelmieter seit 1996

- FCR-Portfolio: Anzahl Objekte auf knapp 80 gesteigert, Ist-Nettomieten liegen bei 18 Mio. Euro p.a.

- Erfolgreiches Asset Management: Realisierung neuer Mietverträge und Mietvertragsverlängerungen

- 5,25 %-Unternehmensanleihe Platzierung läuft weiter erfolgreich

Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913) hat ein Bürogebäude in der Hansestadt Uelzen, eine Gemeinde in Niedersachsen am südlichen Rand der Metropolregion Hamburg mit ca. 34.000 Einwohnern, erworben. Das 1996 auf einer Grundstücksfläche von rd. 14.500 m² fertiggestellte Objekt besitzt eine Gesamtmietfläche von über 5.000 m². Zum Objekt gehören ca. 100 Außenstellplätze. Über die Höhe des Kaufpreises ...

Den vollständigen Artikel lesen ...