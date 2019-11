Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gronau (pts024/20.11.2019/12:10) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete FU Fonds - Multi Asset Fonds P (WKN A0Q5MD) am 4. November 2019 eine Ausschüttung von 1,60 Euro vorgenommen hat. Flexibler Anlagestil reduziert Risiken Der jährlich ausschüttende FU Fonds- Multi Asset Fonds ist ein flexibler Mischfonds, welcher je nach Marktsituation Wertpapierklassen, Länder und Branchen unterschiedlich gewichten kann. Gerade das Mischen von Anlagestilen zwischen Substanz- und Wachstumswerten (Value & Growth) bewirkt eine Ausgewogenheit des Portfolios über verschiedene Marktphasen und führt zur Optimierung von Risikokennziffern, ohne auf Renditechancen zu verzichten. 5 von 5 möglichen Sternen bei Morningstar Durch das aktive Fondsmanagement konnte in den vergangenen 5 Jahren eine durchschnittliche Wertentwicklung von jährlich 8,60 % erzielt werden. Mit dieser Wertentwicklung und der temporären Absicherung gegen Kursverlusten erhält der FU Fonds - Multi Asset Fonds von der Fondsplattform Morningstar in der 5-Jahres-bewertung 5 von 5 möglichen Sternen und belegt damit zum wiederholten Mal einen Spitzenplatz. Auszeichnung für die Heemann Vermögensverwaltung Nadine Heemann (Portfoliomanagerin): "Mit der nun erfolgten Ausschüttung lassen wir unsere Anleger an den laufenden Erträgen, insbesondere aus erhaltenen Dividendenzahlungen partizipieren. Zweite wesentliche Säule unserer Performance ist der sukzessive Aufbau von Unternehmenswerten aus den gehaltenen Aktienpositionen. Die langfristige Performance über verschiedene Marktphasen bestärkt uns, hier unserem Konzept - dem Mischen von Value- und Growth-Aktien - treu zu bleiben." Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOPRatings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. Weblink: http://www.heemann.org Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der Wirtschaftswoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Beste Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. Hinweis zur Beachtung Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen. Pressekontakt: Heemann Vermögensverwaltung AG Bösingbachstiege 4 48599 Gronau Tel.: 07263 - 408269 E-Mail: presse@heemann.org Web: http://www.heemann.org (Ende) Aussender: Heemann Vermögensverwaltung AG Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: gerhard.mayer@heemann.org Website: www.heemann.org Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191120024

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2019 06:10 ET (11:10 GMT)