BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Staatshilfen für den Bau der zwei Riesen-Kreuzfahrtschiffe Global Class 1 und 2 zugesagt. Gebaut werden sollen die Luxus-Liner auf den MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Der Bund übernehme Exportkreditgarantien für einen wesentlichen Teil der Finanzierung in Höhe von rund 2,6 Milliarden Euro. Die Entscheidung sei bereits am Dienstag getroffen worden.

Zugleich sichere das Land Mecklenburg-Vorpommern über eine Landesbürgschaft weitere Teile dieser Finanzierung ab, hieß es vom Ministerium. Der Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Norbert Brackmann, sprach von einer wichtigen Nachricht für die Werftenindustrie, die maritimen Zulieferbetriebe und ihre Beschäftigten. "Wir können im Schiffbau anders als die meisten anderen Industrien noch auf eine praktisch vollständig geschlossene Wertschöpfungskette in Europa setzen", so Brackmann.

Die Global Class 1 und ihr Schwesterschiff sind nach Werftangaben für den boomenden asiatischen Markt konzipiert. Sie fassen bis zu 9.500 Personen und wären damit nach Passagierzahl die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Das asiatische Tourismusunternehmen Genting Hongkong hatte die drei Werftenstandorte in Wismar, Rostock und Stralsund 2016 erworben. Die MV-Werften sind mit fast 3.000 Mitarbeitern der größte Industriebetrieb des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Seit der Übernahme wurden hier bereits vier Flusskreuzfahrtschiffe sowie das erste Expeditionskreuzfahrtschiff Endeavour gebaut. Die Global Class 1 soll die Werft 2021 verlassen.

