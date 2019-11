Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzagentur ist am Mittwoch bei der Aufstockungsauktion 30-jähriger deutscher Bundesanleihen auf geringes Interesse gestoßen. Die Emission war, wie es im Fachjargon heißt, technisch unterzeichnet. Dem Angebot von 1,5 Milliarden Euro stand lediglich eine Nachfrage von 1,37 Milliarden gegenüber. Zugeteilt wurden am Ende Papiere im Wert von 1,17 Milliarden Euro, der Rest ging wie üblich in das Buch der Finanzagentur, die ihn zu einem späteren Zeitpunkt für Marktpflegezwecke verwenden wird.

Die Durchschnittsrendite bei der Auktion der 2050 fälligen Ultralangläufer stieg leicht von 0,05 Prozent bei der vorangegangenen Versteigerung auf nun 0,14 Prozent.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Resultate der Auktion gleicher Papiere vom 18. September:

Emission 0,0-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2050 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,369 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,170 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,2) Durchschnittsrend. 0,14% (0,05%)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2019 06:29 ET (11:29 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.