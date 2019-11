Alibaba hat einen Preis für institutionelle Investoren für seinen IPO in Hongkong festgesetzt. Damit würde der E-Commerce-Riese den größten Börsengang des Jahres hinlegen. Der Alibaba-IPO im Jahr 2014 an der Wall Street hatte ein Volumen von 25 Milliarden US-Dollar und ist damit der bis heute größte Börsengang. Jetzt legt der chinesische E-Commerce-Riese noch einen drauf. Die geplante zweite Börsennotierung in Hongkong dürfte nach aktuellen Informationen der größte Börsengang dieses Jahres werden. Das Volumen des Mega-IPO soll bis zu 12,9 Milliarden Dollar ...

