Wirecard hat für die Jahresbilanz 2017 seiner Tochtergesellschaft in Singapur kein Prüfungstestat erhalten. Das hat das Handelsblatt bei Recherchen herausgefunden. Die Nichterteilung eines uneingeschränkten Prüfungstestats nach Abschluss der Prüfungshandlungen ist für gewöhnlich eine sehr klare Aussage, die Geprüfte und Prüfende stets zu vermeiden suchen. Nun ist nach Erkenntnissen des Handelsblatt indes genau dieser Fall eingetreten. Die Jahresbilanz 2017 der Wirecard Singapore Pie. Ltd. erhielt das Testat der Prüfungsgesellschaft Ernst and Young (EY) ...

