Der Mitarbeiter berichtet, dass er gefoltert worden sei, um Informationen über Aktivisten preiszugeben. Großbritannien bestellt nun Chinas Botschafter ein.

Ein ehemaliger Angestellter des britischen Konsulats in Hongkong ist nach eigenen Angaben von der chinesischen Geheimpolizei bei Vernehmungen zu den Protesten in Hongkong gefoltert worden. Er sei geschlagen, am Schlafen gehindert und in Ketten gelegt worden, um Informationen über führende Aktivisten preiszugeben, sagte der 29-jährige Hongkonger Simon Cheng der BBC und dem "Wall Street Journal".

Auch sei er wiederholt zur mutmaßlichen Rolle Großbritanniens bei den Protesten verhört worden. "Ich war gefesselt, mir wurden die Augen verbunden und eine Kapuze übergezogen." Der Vorfall habe sich ...

