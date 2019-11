Bonn (www.anleihencheck.de) - Die gute Stimmung im US-Bausektor spiegelt sich zunehmend auch in den harten Daten wider, berichten die Analysten von Postbank Research.So seien die Baubeginne im Oktober auf annualisiert 1.314 Tsd. Einheiten gestiegen; dies sei immerhin der zweithöchste Wert in diesem Jahr. Die eigentliche Überraschung hätten gestern aber die Baugenehmigungen gebildet, die im Oktober auf 1.461 Tsd. Einheiten emporgeschnellt seien. Dies sei der höchste Wert seit Mai 2006. Zudem scheine es sich hierbei nicht um eine Eintagsfliege zu handeln, da die Zahl der Genehmigungen bereits in den beiden Vormonaten sehr stark ausgefallen sei. Aufgrund des Vorlaufcharakters der Genehmigungen vor den Baubeginnen und damit auch vor den Wohnungsbauinvestitionen zeichne sich ab, dass von Letzteren positive Impulse auf das BIP-Wachstum ausgehen sollten. Die Leitzinssenkungen der FED in diesem Jahr und der damit einhergehende deutliche Rückgang der US-Hypothekenzinsen würden im Immobilienbereich offensichtlich deutliche Impulse zeitigen. ...

