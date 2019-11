Bonn (www.anleihencheck.de) - Den Rentenmärkten mangelte es gestern an klaren Impulsen, berichten die Analysten von Postbank Research.Die Daten zum US-Immobilienmarkt hätten keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und seitens des US-chinesischen Handelsstreits habe es keine neuen Erkenntnisse gegeben. Unter dem Strich seien als sicher geltende Staatsanleihen etwas fester gehandelt worden. In der Folge habe die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen um 1 Basispunkt auf -0,34% nachgegeben. Entsprechende US-Treasuries hätten zum europäischen Handelsschluss mit 1,79% um 2 Basispunkte niedriger rentiert als am Vortag. Neuerliche Drohungen im Handelsstreit seitens der USA am gestrigen Abend würden heute Morgen die Risikoaversion verstärken, so dass die Kapitalmarktrenditen im frühen Handel spürbar niedriger lägen als zum gestrigen Handelsschluss. (20.11.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...