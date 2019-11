Hannover (www.anleihencheck.de) - Der zweite berichtete Wochenwert des Eurosystems auf der einschlägig bekannten Homepage für Nettoankäufe beträgt zum Stichtag 15. November EUR 2,0 Mrd., so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Dies sei in Summe durchaus erwartbar gewesen, wenn man bedenke, dass für den gesamten Monat EUR 20 Mrd. zur Verfügung stünden - plus mögliche Reinvestitionen. In der Vorwoche habe der Wert noch EUR 4,5 Mrd. betragen. Kurz vor Wiederaufnahme des Ankaufprogramms habe das PSPP mit EUR 2.083,6 Mrd. noch den niedrigsten Wert der letzten zwölf Monate erreicht, was abermals zeige, dass das Programm atme. Nach EUR 2.088,1 Mrd. seien es diese Woche nun EUR 2.090,1 Mrd. Bestand öffentlicher Anleihen. Nennenswert gewesen sei in der Vorwoche der Wert im Rahmen des CSPP: Dieser habe nachrichtlich EUR 2,772 Mrd. betragen und diese Woche nicht ganz EUR 1 Mrd. erreicht - dies würden die Analysten der NORD/LB eher als Richtwert erachten. ...

