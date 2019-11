Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die Entscheidung der EZB, den Leitzins zu senken und ihr QE-Programm wieder aufzunehmen, die Leitzinssenkung durch die FED, die Erholung des chinesischen Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI), die Senkung der Mindestreserverate und der Loan Prime Rate durch die Bank of China, die Entspannung im Handelskrieg zwischen den USA und China mit der Hoffnung auf eine Zwischenlösung, die sinkende Wahrscheinlichkeit eines "harten" Brexit, die rasche Bildung einer neuen Regierung in Italien, das 2-Jahres-Tief des Euro und die Rücknahme des Auslieferungsgesetzes in Hongkong hätten im September 2019 zu steigenden Aktienmärkten geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...