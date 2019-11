H.I.G. Capital, LLC ("H.I.G."), hat über eine Tochtergesellschaft den Erwerb sowie den anschließenden Umbau eines gemischt genutzten Gebäudes von insgesamt rund 11.500 m² in der Mannheimer Innenstadt erfolgreich abgeschlossen. Das Gebäude ist nun langfristig voll vermietet. Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 31 Milliarden EUR.

H.I.G. baut seinen umfangreichen Immobilienbestand in Europa, der sowohl aus Eigenkapital- als auch Fremdkapitalinvestments besteht, weiter aus. Schwerpunkt sind wertschöpfende Opportunitäten im kleinen und mittleren Marktsegment.

Riccardo Dallolio, Managing Director und Geschäftsführer von H.I.G. Realty Partners Europe, erklärt: "Das ist unsere dritte Investition in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Bereitstellung liquider institutioneller Produkte, die das Resultat konsequent realisierter, wertschöpfender Maßnahmen sind."

Tuna Atay, Director bei H.I.G. Realty Partners Europe, ergänzt: "Diese Transaktion zeigt erneut unsere hohe Leistungsfähigkeit in Deutschland. Wir sind in der Lage, den Wert von Immobilien durch proaktive Renovierungs- und Vermietungsstrategien deutlich zu steigern".

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 31 Milliarden EUR*. Sitz der Gesellschaft ist Miami. Weitere US-Niederlassungen befinden sich in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford. In Europa ist H.I.G. Capital in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand und Paris vertreten. Weitere Zweigstellen gibt es in Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert und verfolgt einen flexiblen Investmentansatz, der auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung abzielt:

1. H.I.G. Eigenkapital-Fonds investieren in Management Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs von profitablen, sowie sich in einer Umbruchphase befindenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

2. H.I.G. Fremdkapital-Fonds investieren bei Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen in vor- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. WhiteHorse ist führender Manager von Collateralized Debt Obligations (CDOs) und unterhält eine börsennotierte Business Development Company (WhiteHorse Finance).

3. H.I.G.-Real-Estate-Fonds investieren in Immobilien, die von einem verbesserten Anlagemanagement profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Zum aktuellen Portfolio der H.I.G.-Gruppe gehören über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 27 Milliarden EUR. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website unter www.higcapital.com.

*Auf Basis der von H.I.G. und ihren Tochtergesellschaften verwalteten Gesamtkapitalzusagen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191120005444/de/

Contacts:

Riccardo Dallolio

Managing Director

rdallolio@higrealty.com

H.I.G. Capital

P +44 (0) 207 318 5700

F +44 (0) 207 318 5749

www.higcapital.com