Wirecard ist mal wieder ins Fadenkreuz geraten, diesmal nicht von der Financial Times sondern vom Handelsblatt. Die Attacken haben einen gewissen Lästigkeitswert und kratzen am Vertrauen. Aber stellen sie vielleicht auch eine Chance dar, in dieses sicherlich etwas ungewöhnliche DAX-Unternehmen zu investieren? Schauen Sie hierzu in einen Ausschnitt des Gesprächs mit Hans A. Bernecker im Rahmen des Bernecker TV (Gespräch vom 20.11.2019).



HIER GEHT ES ZUM VIDEO