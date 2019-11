Jeder Dritte würde sich künftig regelmäßig eine Zweitmeinung von einer KI einholenBerg: "Umgang mit KI in das Medizinstudium integrieren"Bitkom-Fachkonferenz zur Digitalisierung in der Medizin am 26. November Berlin, 20. November 2019Röntgen- und CT-Bilder auswerten, Tumore identifizieren, Krebstherapien...

Den vollständigen Artikel lesen ...