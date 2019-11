DGAP-DD: SAP SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 20.11.2019 / 13:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Hasso Plattner Fund GmbH & Co. KG 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SAP SE b) LEI 529900D6BF99LW9R2E68 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007164600 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 121,79 EUR 4628,02 EUR 121,8 EUR 11692,8 EUR 121,91 EUR 18896,05 EUR 122 EUR 18788 EUR 122,01 EUR 20619,69 EUR 121,91 EUR 17920,77 EUR 121,85 EUR 19739,7 EUR 121,83 EUR 18274,5 EUR 121,69 EUR 17645,05 EUR 121,68 EUR 19955,52 EUR 121,81 EUR 20585,89 EUR 121,81 EUR 11450,14 EUR 121,89 EUR 5241,27 EUR 121,93 EUR 7193,87 EUR 122,07 EUR 2563,47 EUR 122,01 EUR 4392,36 EUR 121,99 EUR 18176,51 EUR 122,17 EUR 5619,82 EUR 122,13 EUR 17220,33 EUR 122,09 EUR 6226,59 EUR 122,14 EUR 3053,5 EUR 122,17 EUR 6841,52 EUR 122,19 EUR 18450,69 EUR 122,19 EUR 8675,49 EUR 122,24 EUR 8801,28 EUR 122,26 EUR 6602,04 EUR 122,24 EUR 5256,32 EUR 122,23 EUR 19067,88 EUR 122,18 EUR 3054,5 EUR 122,13 EUR 19907,19 EUR 121,95 EUR 18536,4 EUR 121,98 EUR 5855,04 EUR 121,99 EUR 17688,55 EUR 121,98 EUR 4269,3 EUR 121,88 EUR 3778,28 EUR 121,88 EUR 8897,24 EUR 121,94 EUR 7560,28 EUR 121,92 EUR 17556,48 EUR 121,73 EUR 8277,64 EUR 121,75 EUR 19358,25 EUR 121,78 EUR 8889,94 EUR 121,9 EUR 7557,8 EUR 121,97 EUR 18295,5 EUR 122,04 EUR 10617,48 EUR 121,97 EUR 19515,2 EUR 121,95 EUR 2560,95 EUR 122,06 EUR 4272,1 EUR 122,04 EUR 3417,12 EUR 122,17 EUR 17836,82 EUR 122,35 EUR 6729,25 EUR 122,35 EUR 17740,75 EUR 122,22 EUR 6599,88 EUR 122,16 EUR 20522,88 EUR 122,19 EUR 13929,66 EUR 122,15 EUR 19910,45 EUR 122,11 EUR 13676,32 EUR 122,05 EUR 15866,5 EUR 122,24 EUR 17235,84 EUR 122,26 EUR 13448,6 EUR 122,23 EUR 16867,74 EUR 122,45 EUR 17755,25 EUR 122,49 EUR 2327,31 EUR 122,49 EUR 3919,68 EUR 122,45 EUR 18612,4 EUR 122,59 EUR 19614,4 EUR 122,68 EUR 17788,6 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 122,0679 EUR 813826,6400 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-14; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: UBS AG LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER MIC: UBSY --------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 55039 20.11.2019 ISIN DE0007164600 AXC0203 2019-11-20/13:54