Berlin (www.fondscheck.de) - Scope hat mehr als 6.000 Fondsratings aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis Für 186 Fonds sei die Bewertung angehoben worden. 291 Fonds hätten hingegen ein Downgrade hinnehmen müssen. Ein Fondsklassiker der DWS gehöre nun zu den am besten bewerteten Fonds. Der fast 5 Milliarden Euro schwere DWS Akkumula (ISIN DE0008474024/ WKN 847402) gehöre seit seiner Auflegung 1961 nicht nur zu den ältesten Fonds in seiner Kategorie, er sei auch einer der erfolgreichsten: Unter Fondsmanager Andre Köttner bewege er sich seit mehr als dreieinhalb Jahren konstant im Top-Ratingbereich und stoße in diesem Monat mit dem Upgrade auf (A) in die Spitzengruppe der Peergroup "Aktien Welt" vor. Zum Hintergrund: Nur 6% der mehr als 830 Fonds dieser Vergleichsgruppe würden aktuell das Spitzenrating (A) halten. ...

