So findet sich in Beiblatt 1 von VDE 0100-551:2019-05 die allgemeine Forderung, dass ein Stromerzeuger grundsätzlich nur ein Gebäude versorgen darf. Die Versorgung mehrerer Gebäude über einen gemeinsamen Stromerzeuger ist nach diesem Beiblatt nur über einen Transformator für jedes Gebäude zulässig. Diese Anforderung soll im Weiteren anhand der aktuellen Normenlage durchleuchtet werden. Hierzu betrachten wir einen konkreten Praxisfall. Es geht dabei um die Notstromeinspeisung einer Biogasanlage und eines Kuhstalls über ein mobiles Notstromaggregat. Diese Anlagen werden über einen Netzumschalter Netz?-?0?-?Notnetz über einen fest installierten Wandgerätestecker im Bedarfsfall mit Notstrom versorgt. Der Betreiber fragt sich, ob dies so zulässig ist. Auf einen zusätzlichen Transformator pro Gebäude möchte er natürlich liebend gerne verzichten.

Einiges Wirrwarr rund um DIN VDE 0100-551

Das Thema »Ersatzstromversorgung bzw. Niederspannungs-Stromerzeugungseinrichtungen« dürfte momentan für alle Elektrofachkräfte unübersichtlich sein. Es gibt derzeit mehrere unterschiedliche Ausführungen rund um die DIN VDE 0100-551:

gültige Norm: DIN VDE 0100-551:2017-02

Entwurf: DIN VDE 0100-551:2018-12

Beiblatt: DIN VDE 0100-551 Beiblatt 1:2019-06

Vornorm: DIN VDE V 0100-551-1:2018-05.

Des Weiteren setzt mich das Beiblatt 1 zu DIN VDE 0100-551:2019-06 beim ersten Betrachten in Erstaunen. Vieles leuchtet mir dort nach wie vor nicht ganz ein. Außerdem ist dieses Beiblatt wenig nachvollziehbar aufgebaut, d.?h. es fehlt dort der rote Faden. Ich gehe davon aus, dass dieses Beiblatt demnächst noch nachgebessert wird.

Insbesondere eine Aussage im Vorwort von Beiblatt 1 zu DIN VDE 0100-551:2019-06 bereitet Probleme. Dort ist nämlich Folgendes angeführt: »Dieses Beiblatt enthält lediglich ergänzende Informationen zu DIN VDE 0100-551:2017-02, jedoch keine zusätzlich genormten Festlegungen.« Wenn man dann aber z.?B. den Abschnitt 4.1 aus Beiblatt 1 zu DIN VDE 0100-551:2019-06 betrachtet, dann sind darin eben doch »normative Festlegungen« enthalten. In diesem Zusammenhang möchte ich daraus Folgendes zitieren: »Grundsätzlich darf mit einem Stromerzeuger (Notstromaggregat) nur ein Gebäude versorgt werden - die Versorgung mehrerer Gebäude über einen gemeinsamen Stromerzeuger ist nur über einen Transformator für jedes Gebäude zulässig (…)«

Zur Bedeutung von Beiblättern

Werfen wir nun einmal einen Blick in den Abschnitt 7.1 von DIN VDE 0022:2008-08. Dies ist ja die Satzung für das Vorschriftenwerk des VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.?V). Dort ist ist im Bereich der Definition eines Beiblatts Folgendes festgelegt: »Beiblätter des VDE-Vorschriftenwerks enthalten Informationen, jedoch keine zusätzlichen Festlegungen mit normativem Charakter.«

Allerdings ergibt sich aus Abschnitt 4.1 von Beiblatt 1 zu DIN VDE 0100-551:2019-06 ein Widerspruch zu den restlichen Festlegungen dieser Norm, denn die restlichen Festlegungen enthalten auch Ausführungen von Einspeisungen ohne Transformator. Das betrifft auch solche Fälle, in denen elektrotechnische Laien den Ersatzstromerzeuger in eine nur dafür vorgesehene Steckdose einstecken.

Forderung nach Transformatoren?

Fakt ist aber, dass auch ich lange darüber nachdenken musste, wozu überhaupt die Forderung nach einer galvanischen ...

