Die Experten führten die Anlagen vor und erklärten die technischen Feinheiten. In seiner Eröffnungsrede erklärte Geschäftsführer Dr. Harald Zebedin die komplexen Herausforderungen, denen sich das Unternehmen ausgesetzt sieht. Der neue Megatrend heiße Unsicherheit. Die Automobilindustrie und der Welthandel befänden sich im Umbruch, und auch die Desma spüre die Auswirkungen. Dennoch bleiben die gesteckten Ziele erreichbar, erläuterte er in seinem Vortrag. Bis 2022 soll ein Marktanteil von 50 Prozent oder rund 180 Mio. EUR Umsatz erreicht werden. Das Unternehmen wolle mindestens 50 Neukunden pro Jahr gewinnen, sowie einen Umsatz von 50 Mio. EUR im Geschäft mit Kundenservice, Ersatzteile, Umbauten und Formenbau generieren. Verkaufsleiter Harald Schmid erklärte: "Die Desma ist ein Hidden Champion, also unbekannter Weltmarktführer". Man sei auf dem Weg zu einem sich in die Prozesse seiner Geschäftspartner integrierenden, maschinenbauenden Dienstleister. Unterstützt wird diese Neuausrichtung ...

