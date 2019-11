(shareribs.com) London 20.11.2019 - In den USA ist es in der vergangenen Woche zu einem neuerlichen Anstieg der Rohölbestände gekommen. In Russland geht man derweil von einer steigende Rohölnachfrage aus. Das private American Petroleum Institute meldete gestern einen Anstieg der Rohölbestände in den USA um 5,95 Mio. Barrel. Dies lag weit über den Erwartungen der Marktteilnehmer. Auf Sicht des Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...