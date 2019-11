Vor drei Jahren stieg Starinvestor Warren Buffet mit knapp einer Milliarde Dollar bei Apple ein. Das lohnt sich, wie ein Blick auf die Bilanz der jährlichen Dividendenzahlungen zeigt. Eine Dividende so hoch wie manch hart erarbeiteter Startup-Exit: 784 Millionen Dollar wird Berkshire Hathaway, die Firma von Starinvestor Warren Buffet, per Ende 2019 aus den vierteljährlichen Dividendenzahlungen von Apple erhalten haben. Das geht aus einem Bericht des Branchenportals The Motley Fool hervor. Demnach besaß Buffet zum Ende des dritten Quartals insgesamt 255 Millionen Anteilsschein...

