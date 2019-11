Mit dem Einsatz von Kleinsteuerungen können Automatisierungsaufgaben gut modularisiert werden, sowohl was die Hardware als auch die Software betrifft. Dabei bieten Ethernet-basierte Netzwerke eine ideale Verbindung zwischen unterschiedlichen Gerätetypen von verschiedenen Herstellern sowie weiteren Komponenten, die in einem Projekt benötigt werden. Einer der vielen Vorteile von Kleinsteuerungen liegt darin, dass zur Anwendung und der Integration der Automatisierungstechnik in einem Projekt keine Spezialkenntnisse benötigt werden.

Die folgenden Ausführungen befassen sich insbesondere mit der »easyE4« von Eaton, der »Logo« von Siemens und den Geräten von »EM4« bzw. »Evo« von Crouzet/Valance. Diese Kleinsteuerungen haben jeweils besondere Merkmale, Fähigkeiten und Vorteile, und sie ergänzen sich gegenseitig.

Daten als Modbus-Server bereitstellen

Die »easyE4« verfügt über das auf dem CAN-Bus basierende Kommunikationsprotokoll »Easynet« und bietet parallel die Möglichkeit, Daten als Modbus-Server bereitzustellen. In Verbindung mit Modbus TCP kann die »easyE4« mit dem gleichen Steuergerät mit bis zu zwei Clients (ab Firmware V1.1) gleichzeitig kommunizieren. Davon unberührt bleiben die Möglichkeiten erhalten, die das »Easynet« bietet, um Daten auszutauschen:

Periodisch, direkt mit Bit-Variablen

Periodisch, automatisch über Netzwerk-Variablen (Netzwerk-Merker, Worte, Doppelworte)

Gezieltes Übertragen von Daten zwischen Netzwerk-Teilnehmern durch Put-/Get-Bausteine.

Mit der Möglichkeit der umfangreichen Erweiterbarkeit der Ein-/Ausgangsebene (sowohl digital als auch analog) hat der Anwender nun eine wesentlich höhere Investitionssicherheit und kann seine Anwendung langfristig erweitern (siehe auch den Fachbeitrag »Steuerrelais - eine Idee entwickelt sich weiter« in »de« 22.2018).

Client-Server-Verbindungen

Die Basisgeräte der »Logo« (Modell 8.FS4) können über die proprietäre S7-Verbindung Daten austauschen und parallel zusätzlich auch über Modbus TCP. Über Modbus TCP besteht die Möglichkeit, Client-Server-Verbindungen zwischen einzelnen »Logo«-Basisgeräten und zu Geräten anderer Hersteller zu parametrieren (Bild 1). So entstehen durchgängige Netze, die durch die Parallelität auch redundante Strukturen ermöglichen. Insgesamt ...

